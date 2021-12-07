Горбунов нежно обратился к Осадчей в особый день, а она сделала инересное признание о личном

Ведущий запостил памятные архивные фото любимой. На первом снимке Катя запечатлена во время съемок в пудровом костюме-тройке на яхте, а на втором – в домашней обстановке, без макияжа и прически, прижав к себе младшего сыночка.

Юрий Горбунов растрогал фото самых любимых (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"С Днем Ангела, любимая! Ты самая лучшая в мире!" – трогательно обратился Юрий к жене и попутно пожелал всем Екатеринам счастья.

Катя же сообщила со страницы в соцсети приятную новость, связанную с именинами.

"Катюши, с Днем Ангела. Пусть ангел бережет от всех не так. А имя дает ту силу, которая в нем заложена, ведь я еще не встречала Кать, которые бы ни были активными, действенными с жаждой самореализации", - поделилась наблюдениями теледива.

Катя Осадчая показала стильный многослойный образ на каждый день (фото: instagram.com/kosadcha)

"Моя крестница Екатерина именно такая, а еще Катя, решила родиться во время нашего "Вечера Премьер", и ей недавно исполнилось два годика. Красавица растет, поздравляю вас, девочки Екатерины", - рассказала интересную деталь из частной жизни ведущая.

С Днем Ангела Осадчую поздравил не только муж и поклонники, но и звездные друзья – Леся Никитюк, Андре Тан и другие