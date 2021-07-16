Горбунов и Осадчая топлес понежились в бассейне и смутили сеть: "знойный кайф"

Катя Осадчая наслаждается летними днями – теплое время года радует ведущую, которая, невзирая на интересное положение, активно работает и совмещает отдых с семьей с поездками и походами на светские мероприятия. А вот свободное время всецело посвящает родным и близким.

Так, муж ведущей Юрий Горбунов показал в Instagram , как вместе с женой купается в бассейне возле дома.

Катя с мужем обнимаются в воде и выглядят абсолютно счастливыми. Стоит обратить внимание, что теледива решила поплавать без верха купальника. Ведущая обошлась без макияжа и предусмотрительно собрала волосы сзади.

"Середина літа! Ловіть моменти! Згадайте спеку цього сезону тоді,коли прийдуть морози!" - обратился к подписчикам Юрий.

Юрий и Катя позировали в обнимку в бассейне (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники Кати и Юрия обратили внимание на то, что ведущая купается топлес. К слову. Любимым кумовьям оставил сердечки под постом Потап.

Согласна, в такую жару без лифа лучше

Ой, все видно

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Катя, вы невероятно выглядите, очаровательны

Вы пара как с фильма "Служебный роман", а через 9 месяцев родился мальчик

Очень красиво. Жаркий кайф

Вы прекрасная пара

К слову, в прошлые выходные Юрий учил сына Ваню плавать в бассейне, мальчик купался вместе со звездным папой и осваивал азы плавания.