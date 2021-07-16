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Горбунов и Осадчая топлес понежились в бассейне и смутили сеть: "знойный кайф"

Новина українською →
Пятница 16 июля 2021 12:07
Горбунов и Осадчая топлес понежились в бассейне и смутили сеть: "знойный кайф" Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: RBC.UA

Катя Осадчая наслаждается летними днями – теплое время года радует ведущую, которая, невзирая на интересное положение, активно работает и совмещает отдых с семьей с поездками и походами на светские мероприятия. А вот свободное время всецело посвящает родным и близким.

Так, муж ведущей Юрий Горбунов показал в Instagram, как вместе с женой купается в бассейне возле дома.

Катя с мужем обнимаются в воде и выглядят абсолютно счастливыми. Стоит обратить внимание, что теледива решила поплавать без верха купальника. Ведущая обошлась без макияжа и предусмотрительно собрала волосы сзади.

"Середина літа! Ловіть моменти! Згадайте спеку цього сезону тоді,коли прийдуть морози!" - обратился к подписчикам Юрий.

Горбунов и Осадчая топлес понежились в бассейне и смутили сеть: &quot;знойный кайф&quot;

Юрий и Катя позировали в обнимку в бассейне (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники Кати и Юрия обратили внимание на то, что ведущая купается топлес. К слову. Любимым кумовьям оставил сердечки под постом Потап.

  • Согласна, в такую жару без лифа лучше
  • Ой, все видно
  • Все ближе подходим к эротике
  • Мне кажется или они полностью голые?! Катя грудь засветила
  • Очень-очень-очень красивое фото. Ждем с нетерпением, когда вы объявите пол будущего ребенка
  • Катя, вы невероятно выглядите, очаровательны
  • Вы пара как с фильма "Служебный роман", а через 9 месяцев родился мальчик
  • Очень красиво. Жаркий кайф
  • Вы прекрасная пара

К слову, в прошлые выходные Юрий учил сына Ваню плавать в бассейне, мальчик купался вместе со звездным папой и осваивал азы плавания.

Напомним, что ранее Катя Осадчая показала свое арбузное платье. Фото было сделано во время отдыха за границей, ведущая позировала на яхте.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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