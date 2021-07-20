Горбунов показал лицо сына и раскрыл их совместную тайну: "пока мама не видит"

Ведущий показал селфи с сыном из ресторана. Мальчик увлечено расправляется с кусочком пиццы, пока папа снимает его и себя.

"Вечірній візит з Іваном на піцу! Поки мама на роботі та не бачить", - рассекретил свой поход в заведение с сыном в отсутствие мамы Юрий.

Юрий сходил с сыном поесть пиццу тайком от Кати (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики ведущего отреагировала на милый снимок папы и сына. Они отметили сходство мальчика и его звездного родителя, а также заверили – иногда можно побаловать себя вкусненьким без угрызений совести.

Папа вам не мама, с папой можно все. Из песни слов не выбросишь

Ваня - папина копия

Шикарно

Такий уже папуня!

Ой, ну копия папа,симпатюля

Иван – папин сынок

Наконец увидели Ваню, копия Юрия

Папина копия, еще надо мамину копию

Молодцы!

К слову, Юрий также сообщил, что счастливая семья вместе с беременной Катей Осадчей отправилась на совместный фотосет, а позже рассказал, что вместе с женой ездил на плановое УЗИ и в доказательство предоставил забавное селфи.

Юрий и Катя съездили на УЗИ (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пока Катя на работе, Юрий и Иван успели посетить супермаркет и сделать покупки.