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Горбунов показал лицо сына и раскрыл их совместную тайну: "пока мама не видит"

Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов долго прятали лицо сына Ивана от общественности. Как-то Юрий пояснил, что не хочет выставлять снимки малыша без его согласия и осознанного решения показаться публике. Тогда же он признался, что Ваня похож на него в детстве. Но, скорее всего, ростом пойдет в маму. Похоже, время явить мальчика общественности пришло.

Так, Юрий запостил совместное фото с Ваней в Instagram.

Ведущий показал селфи с сыном из ресторана. Мальчик увлечено расправляется с кусочком пиццы, пока папа снимает его и себя.

"Вечірній візит з Іваном на піцу! Поки мама на роботі та не бачить", - рассекретил свой поход в заведение с сыном в отсутствие мамы Юрий.

Юрий сходил с сыном поесть пиццу тайком от Кати (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики ведущего отреагировала на милый снимок папы и сына. Они отметили сходство мальчика и его звездного родителя, а также заверили – иногда можно побаловать себя вкусненьким без угрызений совести.

  • Папа вам не мама, с папой можно все. Из песни слов не выбросишь
  • Ваня - папина копия
  • Шикарно
  • Такий уже папуня!
  • Ой, ну копия папа,симпатюля
  • Иван – папин сынок
  • Наконец увидели Ваню, копия Юрия
  • Папина копия, еще надо мамину копию
  • Молодцы!

К слову, Юрий также сообщил, что счастливая семья вместе с беременной Катей Осадчей отправилась на совместный фотосет, а позже рассказал, что вместе с женой ездил на плановое УЗИ и в доказательство предоставил забавное селфи.

Юрий и Катя съездили на УЗИ (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пока Катя на работе, Юрий и Иван успели посетить супермаркет и сделать покупки.

К слову, поклонники Кати и Юрия считаю, что ведущая ждет девочку, хоть пара покаа не рассекретила пол будущего малыша.

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Юрий ГорбуновКатя Осадчая