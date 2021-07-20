Горбунов показал лицо сына и раскрыл их совместную тайну: "пока мама не видит"

Катя Осадчая и Юрий Горбунов долго прятали лицо сына Ивана от общественности. Как-то Юрий пояснил, что не хочет выставлять снимки малыша без его согласия и осознанного решения показаться публике. Тогда же он признался, что Ваня похож на него в детстве. Но, скорее всего, ростом пойдет в маму. Похоже, время явить мальчика общественности пришло.
Так, Юрий запостил совместное фото с Ваней в Instagram.
Ведущий показал селфи с сыном из ресторана. Мальчик увлечено расправляется с кусочком пиццы, пока папа снимает его и себя.
"Вечірній візит з Іваном на піцу! Поки мама на роботі та не бачить", - рассекретил свой поход в заведение с сыном в отсутствие мамы Юрий.
Юрий сходил с сыном поесть пиццу тайком от Кати (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Подписчики ведущего отреагировала на милый снимок папы и сына. Они отметили сходство мальчика и его звездного родителя, а также заверили – иногда можно побаловать себя вкусненьким без угрызений совести.
К слову, Юрий также сообщил, что счастливая семья вместе с беременной Катей Осадчей отправилась на совместный фотосет, а позже рассказал, что вместе с женой ездил на плановое УЗИ и в доказательство предоставил забавное селфи.
Юрий и Катя съездили на УЗИ (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Пока Катя на работе, Юрий и Иван успели посетить супермаркет и сделать покупки.
К слову, поклонники Кати и Юрия считаю, что ведущая ждет девочку, хоть пара покаа не рассекретила пол будущего малыша.