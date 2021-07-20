Горбунов показав обличчя сина і розкрив їх спільну таємницю: "поки мама не бачить"

Ведучий показав селфі з сином з ресторану. Хлопчик захоплено розправляється зі шматочком піци, поки тато знімає його і себе.

"Вечірній візит з Іваном на піцу! Покі мама на роботі та не бачить", - розсекретив свій похід в заклад з сином за відсутності мами Юрій.

Юрій сходив з сином поїсти піцу потайки від Каті (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники ведучого відреагувала на милий знімок тата і сина. Вони помітили схожість хлопчика і його зіркового батька, а також запевнили – іноді можна побалувати себе смачненьким без докорів сумління.

Тато вам не мама, з татом можна все. З пісні слів не викинеш

Ваня - татова копія

Шикарно

Такий вже тато!

Ой, ну копія тато, симпатюля

Іван - татів синок

Нарешті побачили Ваню, копія Юрія

Татова копія, ще треба мамину копію

Молодці!

До слова, Юрій також повідомив, що щаслива сім'я разом з вагітною Катею Осадчою вирушила на спільний фотосет, а пізніше розповів, що разом з дружиною їздив на планове УЗД і на доказ надав кумедне селфі.

Юрій і Катя з'їздили на УЗД (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поки Катя на роботі, Юрій та Іван встигли відвідати супермаркет і зробити покупки.