Горбунов показав обличчя сина і розкрив їх спільну таємницю: "поки мама не бачить"

Катя Осадча та Юрій Горбунов довго ховали обличчя сина Івана від громадськості. Якось Юрій пояснив, що не хоче виставляти знімки малюка без його згоди і усвідомленого рішення показатися публіці. Тоді ж він зізнався, що Ваня схожий на нього в дитинстві. Але, швидше за все, він піде зростом в маму. Схоже, час явити хлопчика громадськості прийшов.
Так, Юрій запостив спільне фото з Ванею в Instagram.
Ведучий показав селфі з сином з ресторану. Хлопчик захоплено розправляється зі шматочком піци, поки тато знімає його і себе.
"Вечірній візит з Іваном на піцу! Покі мама на роботі та не бачить", - розсекретив свій похід в заклад з сином за відсутності мами Юрій.
Юрій сходив з сином поїсти піцу потайки від Каті (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Підписники ведучого відреагувала на милий знімок тата і сина. Вони помітили схожість хлопчика і його зіркового батька, а також запевнили – іноді можна побалувати себе смачненьким без докорів сумління.
До слова, Юрій також повідомив, що щаслива сім'я разом з вагітною Катею Осадчою вирушила на спільний фотосет, а пізніше розповів, що разом з дружиною їздив на планове УЗД і на доказ надав кумедне селфі.
Юрій і Катя з'їздили на УЗД (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Поки Катя на роботі, Юрій та Іван встигли відвідати супермаркет і зробити покупки.
До слова, шанувальники Каті та Юрія вважають, що ведуча чекає дівчинку, хоч пара поки не розсекретила стать майбутнього малюка.