Горбунов сходил с беременной Осадчей на УЗИ: милое фото

Для похода к врачу Катя выбрала синий в белый горошек наряд. При этом ведущая обошлась без макияжа и не стала укладывать волосы. Она трогательно держит на руку мужа, который в черной рубашке прилег на кушетку рядом с любимой.

Будущие родители счастливо улыбаются - ведь они увидели своего малыша.

"Вместе на УЗИ", - подписал снимок Горбунов.

Юрий Горбунов поддержал беременную жену во время УЗИ (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Позже шоумен также поделился кадром с их сыном Иваном - мальчик запечатлен спиной на фоне софитов. Фото было сделано во время фотосессии, как отметил Юрий. Напомним, что звездная пара до сих пор не показывает публике лицо сына и всегда снимает его спиной или сбоку.

Горбунов заинтриговал бекстейдж кадром с фотосета с сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Беременная Осадчая показала, как переносит жаркую погоду - она опубликовала кадр из бассейна, на котором оперлась руками о бортик и блаженно закрыла глаза.

Беременная Катя Осадчая порелаксировала в бассейне (фото: instagram.com/kosadcha)

"Єдиний варінт перенести спеку в моєму стані", - призналась телезвезда.