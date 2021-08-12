Горбунов сходив з вагітною Осадчою на УЗД: миле фото

Для походу до лікаря Катя вибрала синій в білий горошок наряд. При цьому ведуча обійшлася без макіяжу і не стала вкладати волосся. Вона зворушливо тримає на руку чоловіка, який в чорній сорочці приліг на кушетку поруч з коханою.

Майбутні батьки щасливо посміхаються - адже вони побачили свого малюка.

"Разом на УЗД", - підписав знімок Горбунов.

Юрій Горбунов підтримав вагітну дружину під час УЗД (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Пізніше шоумен також поділився кадром з їхнім сином Іваном - хлопчик зображений спиною на тлі софітів. Фото було зроблено під час фотосесії, як зазначив Юрій. Нагадаємо, що зоряна пара досі не показує публіці обличчя сина і завжди знімає його спиною або збоку.

Горбунов заінтригував бекстейдж кадром з фотосету з сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Вагітна Осадча показала, як переносить спекотну погоду - вона опублікувала кадр з басейну, на якому сперлася руками об бортик і блаженно закрила очі.

Вагітна Катя Осадча порелаксувала в басейні (фото: instagram.com/kosadcha)

"Єдиний варіант перенести спеку в моєму стані", - зізналася телезірка.