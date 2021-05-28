Горяча парочка: Эмили Ратаковски показала откровенные домашние фото с мужем

Эмили и Себастьян сняты во дворе своего дома. Они страстно обнимаются и целуются, лежа на траве. Сама модель одета в красное платье с открытой спиной. Впрочем, муж девушки постарался, чтобы ее роскошные ягодицы также были видны. В те времена Эмили еще экспериментировала с оттенком волос. А потому предстала в облике блондинки, что только придало луку горячую нотку. А вот щенок на заднем фоне - забавную.

Эмили Ратаковски с мужем (фото: instagram.com/emrata)

"Была полностью беременна тут, но не знала об этом", - написала девушка. "Если бы ты еще не была, то могла бы сделать это...", "Фотограф: может, мне уйти?", "Кто сделал это фото?", "Возможно, это был момент зачатия", "Теперь все знают, как ты забеременела!", - тут же отозвались подписчики, которых откровенные фото явно не оставили равнодушными.