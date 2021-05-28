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Гаряча парочка: Емілі Ратаковскі показала відверті домашні фото з чоловіком

Автор: Lite

Емілі Ратаковскі обожнює бути відвертою зі своїми фоловерами. І це стосується не тільки спокусливих луків.

Новий пост модель присвятила спогадам про перші дні вагітності, показавши гарячі фото зі своїм чоловіком.

Емілі і Себастьян зняті у дворі свого будинку. Вони пристрасно обіймаються і цілуються, лежачи на траві. Сама модель одягнена в червону сукню з відкритою спиною. Втім, чоловік дівчини постарався, щоб її розкішні сідниці також було видно. У ті часи Емілі ще експериментувала з відтінком волосся. А тому постала в образі блондинки, що тільки додало луку гарячу нотку. А ось щеня на задньому тлі - кумедну.

Емілі Ратаковскі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

"Була повністю вагітна тут, але не знала про це", - написала дівчина. "Якби ти ще не була, як раз могла б зробити це...", "Фотограф: може, мені піти?", "Хто зробив це фото?", "Можливо, це був момент зачаття", " Тепер всі знають, як ти завагітніла!", - тут же відгукнулися послідовувачі, яких відверті фото явно не залишили байдужими.

Раніше модель показала, як носити брючний костюм цього літа.

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