Горячая аристократка: Астафьева в сетчатых колготках и винтажном экстра-мини сразила сеть

Артистка устроила пикантный фотосет
Даша Астафьева искуссно соблазняет поклонников горячими фото в соцсетях, а ее откровенные фотосеты становятся для них настящими эстетическим наслаждением. Даша решила побаловать подписчиков в Instagram и опубликовала очередной провокационный снимок в оригинальном образе.
Даша позирует в винтажном пестром платье мини с глубоким декольте. Наряд позволил звезде Playboy оголила стройные длинные ноги в сетчатых колготах, а высокая прическа и хитрый кокетливый прищур сделали Дашу особенно соблазнительной.
"Разве может получиться кто на фото таким хитреньким, если хитренькими не были все в команде?" - с юмором прокомментировала Даша соблазнительный кадр.
Даша Астафьева предстала в образе современной соблазнительной королевы (instagram.com/da_astafieva)
Поклонники пришли в восторг от пикантного вида певицы и обрушили на нее цунами комплиментов.
К слову, ранее Даша уже публиковала фото в аналогичном наряде и образе. Она дополнила винтажный лук золотыми лодочками на тонкой шпильке.
Даша Астафьева покорила чувственной раскрепощенностью (instagram.com/da_astafieva)
Напомним, что ранее Даша Астафьева засветила соблазнительное декольте в загадочном полумраке.
Кстати, Даша Астафьева полностью разделась ради жарких постельных кадров.