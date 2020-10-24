Гаряча аристократка: Астаф'єва в сітчастих панчохах і вінтажному екстра-міні розбурхала мережу

Артистка влаштувала пікантний фотосет
Даша Астаф'єва майстерно зваблює шанувальників гарячими фото в соцмережах, а її відверті фотосети стають для них справжньою естетичною насолодою. Даша вирішила побалувати пеідписників в Instagram і опублікувала черговий провокаційний знімок в оригінальному образі.
Даша позує в вінтажній строкатій міні сукні з глибоким декольте. Вбрання дозволило зірці Playboy оголила стрункі довгі ноги в сітчастих панчохах, а висока зачіска і хитрий кокетливий пращур зробили Дашу особливо привабливою.
"Хіба може вийти хто на фото таким хитреньким, якщо хитренькими не були всі в команді?" - з гумором прокоментувала Даша спокусливий кадр.
Даша Астаф'єва постала в образі сучасної спокусливою королеви (instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники прийшли в захват від пікантного виду співачки і обрушили на неї цунамі компліментів.
До речі, раніше Даша вже публікувала фото в аналогічному вбранні і образі. Вона доповнила вінтажний лук золотими човниками на тонкій шпильці.
Даша Астаф'єва підкорила чуттєвої розкутістю (instagram.com/da_astafieva)
Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва засвітила спокусливе декольте у загадковій напівтемряві.
До речі, Даша Астаф'єва повністю роздяглася заради жарких постільних кадрів.