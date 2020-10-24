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Гаряча аристократка: Астаф'єва в сітчастих панчохах і вінтажному екстра-міні розбурхала мережу

Автор: Lite

Артистка влаштувала пікантний фотосет

Даша Астаф'єва майстерно зваблює шанувальників гарячими фото в соцмережах, а її відверті фотосети стають для них справжньою естетичною насолодою. Даша вирішила побалувати пеідписників в Instagram і опублікувала черговий провокаційний знімок в оригінальному образі.

Даша позує в вінтажній строкатій міні сукні з глибоким декольте. Вбрання дозволило зірці Playboy оголила стрункі довгі ноги в сітчастих панчохах, а висока зачіска і хитрий кокетливий пращур зробили Дашу особливо привабливою.

"Хіба може вийти хто на фото таким хитреньким, якщо хитренькими не були всі в команді?" - з гумором прокоментувала Даша спокусливий кадр.

Даша Астаф'єва постала в образі сучасної спокусливою королеви (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники прийшли в захват від пікантного виду співачки і обрушили на неї цунамі компліментів.

  • Ну можна взагалі бути такою красивою? Перфекто, бравіссімо!
  • Я нарешті побачив красу. Даша, Ви - просто вишка!
  • Дуже красиво
  • Найкраща завжди
  • Шикарно!
  • Гарна-Гарна. Аристократична
  • Чорна лисичка
  • Королева
  • Немає в світі нічого прекраснішого красивої жінки. Красивіше, ніж Даша не бачив
  • Мулен Руж

До речі, раніше Даша вже публікувала фото в аналогічному вбранні і образі. Вона доповнила вінтажний лук золотими човниками на тонкій шпильці.

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Даша Астаф'єва підкорила чуттєвої розкутістю (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва засвітила спокусливе декольте у загадковій напівтемряві.

До речі, Даша Астаф'єва повністю роздяглася заради жарких постільних кадрів.

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Новини України Даша Астаф'єва