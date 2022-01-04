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Горячая мамочка: Даша Квиткова взволновала пикантным фото и заговорила о смысле жизни

Автор: Марина Настевич

Победительница 9-го сезона романтического проекта "Холостяк", а сейчас уже жена Никиты Добрынина и успешный блогер Даша Квиткова в июле стала мамой и подарила любимомму сына Льва. Девушка быстро пришла в форму после родов и похвасталась соблазнительными формами на пикантном снимке.

Горячее фото Даша опубликовала в Instagram, а также порассуждала о смысле жизни.

Квиткова позировала в черном нижнем белье и полупрозрачном черном халате, который она игриво распахнула. Она позировала, сидя на полу и эффектно скрестив ноги. Одной рукой блогер подпирает голову, а другую положила на ногу, чувственно приоткрыв губы и глядя в объектив.

Особую изюминку откровенному луку добавляет черная прозрачная перчатка по локоть, надетая на одну руку. Также Даша сделала выразительный макияж и красиво уложила волосы локонами.

Даша Квиткова поразила шикарной фигурой на откровенном снимке (фото: instagram.com/kvittkova)

В подписи к откровенному кадру избранница Добрынина и молодая мама заговорила о смысле жизни.

"Не всегда жизнь - это карнавал эмоций и событий. Иногда может казаться, что ты просто проживаешь дни, не наполняешь их смыслом. После таких мыслей апатия становится ещё больше, как результат - замкнутый круг. Если вам знакомы эти чувства - знайте, что позитивные перемены не происходят из плохого состояния. В вашей жизни уже есть смысл, просто он вам не подходит, он не ваш из-за внутреннего дисбаланса", - отметила Квиткова.

Она также дала совет, как же найти свой смысл.

"Для начала нужно найти гармонию с собой, слышать свои чувства и желания, уважать и любить себя. Стоить найти себя - и смысл жизни не заставит долго ждать", - уверена девушка.

Фолловеры поспешили согласиться с Дашей и искупали ее в комплиментах.

  • Красавица
  • Главное быть в ладах с собой. Фото огонь
  • Красота неимоверная
  • Какая девушка
  • Прекрасна!
  • Какая красотка!
  • Идеально
  • Горячая мамочка
  • Шикарна
  • Просто потрясающая
  • Согласна с каждым словом!

Напомним, ранее Даша Квиткова призналась, что сделала ринопластику, и показала лицо после операции.

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Никита ДобрынинДаша Квиткова