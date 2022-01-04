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Гаряча матуся: Даша Квіткова схвилювала пікантним фото і заговорила про сенс життя

Автор: Марина Настевич

Переможниця 9-го сезону романтичного проекту "Холостяк", а зараз вже дружина Микити Добриніна і успішний блогер Даша Квіткова в липні стала мамою і подарувала коханому сина Лева. Дівчина швидко прийшла у форму після пологів і похвалилася спокусливими формами на пікантному знімку.

Гаряче фото Даша опублікувала в Instagram, а також поміркувала про сенс життя.

Квіткова позувала в чорній нижній білизні і напівпрозорому чорному халаті, який вона грайливо відчинила. Вона позувала, сидячи на підлозі і ефектно схрестивши ноги. Однією рукою блогер підпирає голову, а іншу поклала на ногу, чуттєво відкривши губи і дивлячись в об'єктив.

Особливу родзинку відвертому луку додає чорна прозора рукавичка по лікоть, надіта на одну руку. Також Даша зробила виразний макіяж і красиво поклала волосся локонами.

Даша Квіткова вразила шикарною фігурою на відвертому знімку (фото: instagram.com/kvittkova)

У підписі до відвертого кадру обраниця Добриніна і молода мама заговорила про сенс життя.

"Не завжди життя - це карнавал емоцій і подій. Іноді може здаватися, що ти просто проживаєш дні, не наповнюєш їх змістом. Після таких думок апатія стає ще більше, як результат - замкнуте коло. Якщо вам знайомі ці почуття - знайте, що позитивні зміни не відбуваються з поганого стану. У Вашому житті вже є сенс, просто він вам не підходить, він не ваш через внутрішній дисбаланс", - зазначила Квіткова.

Вона також дала пораду, як же знайти свій сенс.

"Для початку потрібно знайти гармонію з собою, чути свої почуття і бажання, поважати і любити себе. Варто знайти себе - і сенс життя не змусить довго чекати", - впевнена дівчина.

Фолловери поспішили погодитися з Дашею і викупали її в компліментах.

  • Красуня
  • Головне бути в ладах з собою. Фото вогонь
  • Краса неймовірна
  • Яка дівчина
  • Прекрасна!
  • Яка красуня!
  • Ідеально
  • Гаряча матуся
  • Шикарна
  • Просто приголомшлива
  • Згодна з кожним словом!

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова зізналася, що зробила ринопластику, і показала обличчя після операції.

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Микита ДобринінДаша Квиткова