Гаряча матуся: Даша Квіткова схвилювала пікантним фото і заговорила про сенс життя

Квіткова позувала в чорній нижній білизні і напівпрозорому чорному халаті, який вона грайливо відчинила. Вона позувала, сидячи на підлозі і ефектно схрестивши ноги. Однією рукою блогер підпирає голову, а іншу поклала на ногу, чуттєво відкривши губи і дивлячись в об'єктив.

Особливу родзинку відвертому луку додає чорна прозора рукавичка по лікоть, надіта на одну руку. Також Даша зробила виразний макіяж і красиво поклала волосся локонами.

Даша Квіткова вразила шикарною фігурою на відвертому знімку (фото: instagram.com/kvittkova)

У підписі до відвертого кадру обраниця Добриніна і молода мама заговорила про сенс життя.

"Не завжди життя - це карнавал емоцій і подій. Іноді може здаватися, що ти просто проживаєш дні, не наповнюєш їх змістом. Після таких думок апатія стає ще більше, як результат - замкнуте коло. Якщо вам знайомі ці почуття - знайте, що позитивні зміни не відбуваються з поганого стану. У Вашому житті вже є сенс, просто він вам не підходить, він не ваш через внутрішній дисбаланс", - зазначила Квіткова.

Вона також дала пораду, як же знайти свій сенс.



"Для початку потрібно знайти гармонію з собою, чути свої почуття і бажання, поважати і любити себе. Варто знайти себе - і сенс життя не змусить довго чекати", - впевнена дівчина.

Фолловери поспішили погодитися з Дашею і викупали її в компліментах.