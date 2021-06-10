Горячая мамочка: Эмили Ратаковски засыпала сеть откровенными фото в бикини

Эмили Ратаковски показала новые фото и видео с вечеринки в честь своего 30-летия . Праздник модель устроила для самых близких: на райский отдых отправились любимый муж, сын и подруги Эмили.

Ратаковски, которая уже вернулась в форму после родов, оторвалась по полной , засыпав сеть жаркими снимками в купальниках.

С собой в поездку Эмили прихватила несколько пляжных комплектов. Девушка обожает бикини, но отдала дань моде на слитные купальники. Она выбрала закрытый купальник с цветочным принтом, который благодаря высоким вырезам на бедрах подчеркнул ее роскошные формы. Также она примерила купальник из аналогичного материала, но с шортиками. Из аксессуаров Эмили предпочла шляпу-панаму, многочисленные аксессуары в виде цепей, бусы и крупные кольца.

Эмили Ратаковски на отдыхе (фото: instagram.com/emrata)

Для разнообразия модель взяла с собой и несколько платьев. К примеру, Эмили показала фото в очаровательном платье-платке тропической расцветки. Молодая мамочка выглядит просто сногсшибательно, собрав массу лайков благодаря своему внешнему виду. Но не меньше пользователей сети восхитили снимки с сыном Эмили.