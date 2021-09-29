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Горячая мамочка: Эшли Грэм демонстрирует роскошные формы в пикантном наряде

Автор: RBC.UA

Американская модель Эшли Грэм снова доказывает, что беременность - не повод отказывать себе в откровенных селфи.

Беременная близнецами модель сделала несколько кадров в нижнем белье, и фанаты остались в восторге.

Эшли любит черное нижнее белье и купальники - такие модели зрительно стройнят и подчеркивают изгибы фигуры. В этот раз девушка выбрала белье для беременных от Knix - амбассадором и поклонником этого бренда она стала уже давно. 33-летняя звезда практически не набрала лишних кило, так как упорно занимается спортом, несмотря на внушительный животик. Что и решила показать новыми селфи.

Модель сделала пару фото в зеркале, стоя в полный рост. Девушка надела черный комплект белья, бейсболку ему в тон, а также кроксы и крупные золотистые серьги-кольца. Надпись на кепке гласит: "Позвони своей маме", что позабавило многих фанатов, которые обожают чувство юмора Эшли.

Эшли Грэм в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ранее Эшли Грэм показала, как носить твидовый пиджак этой осенью.

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