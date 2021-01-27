Горячая MARUV в бикини устроила жару в бассейне с подружкой: шикарные тигрицы

MARUV (Анна Корсун) находится в жарком Дубае, где отдыхает с мужем и не только. Певица не смогла удержаться от провокационных фотосетов и постоянно баловала поклонников откровенными кадрами. Так, перед возвращением домой она решила подразнить фанов жарким фоосетом в бассейне со своей подругой и танцовщицей из шоу-балета Ольгой Бойко.

К слову, автором парочки пикантных кадров, опубликованных в Instagram певицы, стал ее муж Александр Корсун. На снимках Анна, подчеркнувшая аппетитные формы бикини, эротично позирует напротив подруги в микробикини, девушки во всей красе демонстрируют изгибы своих фигур.

"Этот пост, о мой офигенный отдых в этом году. Желаю всем так висеть, от всей души! Жизнь одна, кайфуйте!" - призвала звезда.

Горячие кадры не на шутку взбудоражили поклонников Анны.

Как всегда воодушевляюще

Уууух, горячие булочки

Сладкая парочка

Ох шикарные тигрицы

Красота-то какая

Воу-воу, как горячо!

Восторг

Огонь, супер-супер красотка

Показала Дубаю, кто здесь Королева арабских дней и ночей

Сладкие булочки

MARUV остановилась в одном из наиболее популярных отелей ОАЭ. На территории гостинницы расположено четыре бассейна, в одном из них горячие подружки и устроили фотосессию.

К слову, певица отожгла на концерте российского экс-блогера и рэпера Моргенштерна. Она показала свой тверк под его хиты на камеру.

Кстати, MARUV "с огоньком" прорекламировала комплект собственного бренда.