UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Горячая MARUV в бикини устроила жару в бассейне с подружкой: шикарные тигрицы

Автор: Lite

MARUV (Анна Корсун) находится в жарком Дубае, где отдыхает с мужем и не только. Певица не смогла удержаться от провокационных фотосетов и постоянно баловала поклонников откровенными кадрами. Так, перед возвращением домой она решила подразнить фанов жарким фоосетом в бассейне со своей подругой и танцовщицей из шоу-балета Ольгой Бойко.

К слову, автором парочки пикантных кадров, опубликованных в Instagram певицы, стал ее муж Александр Корсун. На снимках Анна, подчеркнувшая аппетитные формы бикини, эротично позирует напротив подруги в микробикини, девушки во всей красе демонстрируют изгибы своих фигур.

"Этот пост, о мой офигенный отдых в этом году. Желаю всем так висеть, от всей души! Жизнь одна, кайфуйте!" - призвала звезда.

Горячие кадры не на шутку взбудоражили поклонников Анны.

  • Как всегда воодушевляюще
  • Уууух, горячие булочки
  • Сладкая парочка
  • Ох шикарные тигрицы
  • Красота-то какая
  • Воу-воу, как горячо!
  • Восторг
  • Огонь, супер-супер красотка
  • Показала Дубаю, кто здесь Королева арабских дней и ночей
  • Сладкие булочки

MARUV остановилась в одном из наиболее популярных отелей ОАЭ. На территории гостинницы расположено четыре бассейна, в одном из них горячие подружки и устроили фотосессию.

К слову, певица отожгла на концерте российского экс-блогера и рэпера Моргенштерна. Она показала свой тверк под его хиты на камеру.

Кстати, MARUV "с огоньком" прорекламировала комплект собственного бренда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины MARUV