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Горячая MARUV в прозрачных лосинах засветила аппетитные ягодицы и разделила сеть

Автор: Lite

Певица устроила горячий фотосет в провокационном образе

MARUV, Анна Корсун, знает, как звести публику и заставить говорить о себе. Певица предпочитает эпатировать поклонников не только раскрепощенными танцами и перформанасами на сцене и в клипах, но и провокационными нарядами. Латекс, сетка, прозрачные аутфиты и дерзкие аксессуары, а также высокие стрипы давно стали ее визитной карточкой. Артистка и сама начала выпускать свой мерч одежды, выступая также в качестве модели. Она устроила горячую фотосессию в весьма пикантном комплекте и поделилась ее результатами на странице в Instagram.

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Так, Анна надела лосины, имитирующие чулки с подвязками. По словам звезды, они способны скорректировать фигуры и подтянуть ягодицы. Их стоимость составляет 3000 грн. Черный топ на замке сзади, который обойдется в 1500 грн., подчеркнул грудь звезды. Она обула замшевые черные стрипы с открытым носком на тонкой высокой шпильке и спрятала лицо за бейсболкой.

Певица принимала эффектные позы и демонстрировала комплект со всех сторон, попутно хвастаясь аппетитными формами и покатыми бедрами.

Мнения подписчиков артистки разделились. Одни завалили ее комплиментами, а другие отметили, что откровенно эпатажные образы им порядком надоели и посоветовали звезде подумать над сменой аутфитов.

  • Ты даже не представляешь на сколько ты красива, уф
  • Уффф, какая горячая красотка
  • Красивая попа
  • Неинтересно уже, нужно что то менять
  • Пора менять видос
  • Немного начинает надоедать
  • Мощная Женщина
  • Это так горячо
  • Как везет твоему мужу

К слову, в этом же провокационном комплекте MARUV посетила шоу "Вечерний Ургант", где рассказала, чем собирается заниматься после завершения карьеры.

Напомним, что ранее MARUV обнажила грудь и раззадорила своих фанов.

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