Гаряча MARUV в прозорих лосинах засвітила апетитні сідниці і розділила мережу

MARUV, Анна Корсун, знає, як звести публіку і змусити говорити про себе. Співачка віддає перевагу епатувати шанувальників не тільки розкутими танцями і перформанасами на сцені і в кліпах, але й провокаційними вбраннями. Латекс, сітка, прозорі аутфіти і зухвалі аксесуари, а також високі стрипи давно стали її візитною карткою. Артистка і сама почала випускати свій мерч одягу, виступаючи також в якості моделі. Вона влаштувала гарячу фотосесію в дуже пікантному комплекті і поділилася її результатами на сторінці в Instagram.

Так, Анна одягла лосини, що імітують панчохи з підв'язками. За словами зірки, вони здатні скоригувати фігури і підтягнути сідниці. Їх вартість становить 3000 грн. Чорний топ на замку ззаду, який обійдеться в 1500 грн., підкреслив груди зірки. Вона взула замшеві чорні стрипи з відкритим носком на тонкій високій шпильці і сховала обличчя за бейсболкою.

Співачка обрала ефектні пози і демонструвала комплект з усіх боків, попутно вихваляючись апетитними формами і похилими стегнами.

Думки підписників артистки розділилися. Одні завалили її компліментами, а інші зазначили, що відверто епатажні образи їм набридли і порадили зірці подумати над зміною аутфітів.

Ти навіть не уявляєш на скільки ти красива, уф

Уффф, яка гаряча красуня

Гарна попа

Нецікаво вже, потрібно щось змінювати

Пора змінювати видос

Трохи починає набридати

Потужна жінка

Це так гаряче

Як везе твоєму чоловікові

До речі, в цьому ж провокаційному комплекті MARUV відвідала шоу "Вечірній Ургант", де розповіла, чим збирається займатися після завершення кар'єри.

Нагадаємо, що раніше MARUV оголила груди і завела своїх фанів.