Горячая штучка: Настя Каменских в эффектном образе взорвала сеть аппетитными формами

Певица вызвала настоящий ажиотаж в сети

Настя Каменских взорвала сеть новым образом с эфира "Танцев со звездами". Ведущая популярного шоу выбрала в этот раз максимально эффектный, что не просто так. Очередной выпуск популярной программы был посвящен латиноамериканским танцам. "Друзья, вы с нами? Сегодня с вами на звездном балконе ваша горячая украинская штучка с латиноамериканским привкусом! И я особенно наслаждаюсь каждым выступлением участников, ведь тема эфира – "Вечер латино". Уверяю вас, сегодня будет особенно горячо", – написала Настя в своем блоге и запостила фото в откровенном луке.

Новый образ Насти (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица, которая обожает примерять откровенные образы, красуется в кадре в эффектном облегающем черном платье с корсетом, расшитом разноцветными пайетками. Лук дополнили внушительных размеров серьги-кольца, а также сразу несколько колец на пальцах. Без яркого макияжа и маникюра также не обошлось. А завершает все высокая прическа: шелковистые волосы Настя собрала в хвост, уложив пряди по плечам.

Нужно ли говорить, в каком восторге были фанаты? Они засыпали девушку многочисленными комплиментами, назвав "богиней" и "самой красивой телеведущей Украины". Также многие фанаты вновь подняли тему предполагаемой беременности артистки. "Мне одному кажется, что она беременна?", "Говорят, что НК беременна. Это правда?", "Беременная Настя, поздравляем", – пишут фолловеры красавицы.

Напомним, ранее жена Потапа поделилась трогательными снимками с щенками своей собачки Мими, которые уже заметно подросли.