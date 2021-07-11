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Горячая штучка: стильная Дорофеева засветила идеальный пресс и стройные ножки

Автор: RBC.UA

Надя Дорофеева может похвастаться точеной фигурой, которую выгодно демонстрирует в купальниках и стильных нарядах. Певица примерила соблазнительный летний лук и покорила стройными формами.

Эффектные фото в мини артистка опубликовала в Instagram.

Надя позировала на камеру в трендовом костюме из топа и мини-юбки бежевого цвета с мелким принтом. Актуальный летний образ она дополнила белыми кедами. Наряд еще больше подчеркнул точеную фигуру исполнительницы, а особенно ее идеальный пресс и длинные стройные ноги.

Локацией для съемки Дорофеева выбрала бетонную стену с граффити и надписями, к которой прислонена металлическая лестница.

Надя Дорофеева восхитила трендовым летним луком (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Как я полюбила лето", - подписала атмосферные кадры певица.

Пользователи сети без устали восхищаются красотой Нади и признаются ей в любви в комментариях.

  • Лучшая
  • Богиня
  • Чудо, не иначе
  • Шикарная
  • Невероятная
  • Горячая штучка
  • Наша летняя девочка
  • А мы тебя любим
  • Красивая какая
  • Ты прекрасна как всегда
  • Дуже красиве фото.
  • Образ вау

Напомним, ранее Надя Дорофеева в бикини соблазнительно позировала в гамаке.

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певецНадя Дорофеевафигура