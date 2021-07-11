Гаряча штучка: стильна Дорофєєва засвітила ідеальний прес і стрункі ніжки

Надя позувала на камеру в трендовому костюмі з топа і міні-спідниці бежевого кольору з дрібним принтом. Актуальний літній образ вона доповнила білими кедами. Наряд ще більше підкреслив витончену фігуру виконавиці, а особливо її ідеальний прес і довгі стрункі ноги.

Локацією для зйомки Дорофєєва вибрала бетонну стіну з графіті і написами, до якої притулена металева драбина.

Надя Дорофєєва захопила трендовим літнім луком (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Як я полюбила літо", - підписала атмосферні кадри співачка.

Користувачі мережі невтомно захоплюються красою Наді і зізнаються їй у коханні в коментарях.