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Горячие фото модели-ангела: роскошное тело и милое личико

Новина українською → Пятница 18 сентября 2020 17:20
Горячие фото модели-ангела: роскошное тело и милое личико Супермодель Барбара Палвин обожает публиковать пикантные фото (instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Дмитрий Войналович

Знаменитая Барбара Палвин восхищает своей красотой поклонников по всему миру. А их у нее - почти 15 миллионов

Барбара Палвин - одна из самых популярных моделей в мире, которая сумела построить головокружительную карьеру без стандартных "подиумных" данных.

Главные козыри 26-летней красавицы - роскошное тело и милое личико с безукоризненными чертами. Венгерская модель не любит пропадать целыми днями в спортзале, изнуряя себя тренировками. Девушка давно поняла, что именно за пышные формы ее и обожают как бельевые бренды, так и поклонники по всему миру. Сегодня количество фолловеров венгерской модели почти достигло отметки в 15 миллионов.

В прошлом году Барбара Палвин удостоилась чести носить звание "ангела" Victoria's Secret. Правда, в том же году марка объявила о том, что грандиозный показ не состоится...

Тем не менее, модель не расстроилась, а направила всю энергию в соцсети. На ее странице в Instagram теперь практически ежедневно появляются горячие фото в нижнем белье. Любуемся самыми жаркими.

Горячие фото модели-ангела: роскошное тело и милое личикоГорячие фото модели-ангела: роскошное тело и милое личикоГорячие фото модели-ангела: роскошное тело и милое личикоГорячие фото модели-ангела: роскошное тело и милое личикоГорячие фото модели-ангела: роскошное тело и милое личикоГорячие фото модели-ангела: роскошное тело и милое личикоГорячие фото модели-ангела: роскошное тело и милое личикоГорячие фото модели-ангела: роскошное тело и милое личикоГорячие фото модели-ангела: роскошное тело и милое личико

Барбара Палвин обожает горячие образы (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Напомним, не так давно Барбара умилила поклонников романтичным фото со своим бойфрендом.

Также супермодель на днях покорила сеть соблазнительными и пикантными домашними снимками.

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