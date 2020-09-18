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Гарячі фото моделі-ангела: розкішне тіло і миле личко

Новость на русском → П'ятниця 18 вересня 2020 17:20
Гарячі фото моделі-ангела: розкішне тіло і миле личко Супермодель Барбара Палвін обожнює публікувати пікантні фото (instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Дмитрий Войналович

Знаменита Барбара Палвін захоплює своєю красою шанувальників по всьому світу. А їх у неї - майже 15 мільйонів

Барбара Палвін - одна з найпопулярніших моделей в світі, яка зуміла побудувати запаморочливу кар'єру без стандартних "подіумних" даних.

Головні козирі 26-річної красуні - розкішне тіло і миле личко з бездоганними рисами. Угорська модель не любить пропадати цілими днями в спортзалі, виснажуючи себе тренуваннями. Дівчина давно зрозуміла, що саме за пишні форми її і обожнюють як білизняні бренди, так і шанувальники по всьому світу. Сьогодні кількість фоловерів угорської моделі майже досягла позначки 15 мільйонів.

У минулому році Барбара Палвін удостоїлася честі носити звання "ангела" Victoria's Secret. Правда, в тому ж році марка оголосила про те, що грандіозний показ не відбудеться...

Тим не менш, модель не засмутилася, а направила всю енергію в соцмережі. На її сторінці в Instagram тепер практично щодня з'являються гарячі фото у спідній білизні. Милуємося найспекотнішими.

Гарячі фото моделі-ангела: розкішне тіло і миле личкоГарячі фото моделі-ангела: розкішне тіло і миле личкоГарячі фото моделі-ангела: розкішне тіло і миле личкоГарячі фото моделі-ангела: розкішне тіло і миле личкоГарячі фото моделі-ангела: розкішне тіло і миле личкоГарячі фото моделі-ангела: розкішне тіло і миле личкоГарячі фото моделі-ангела: розкішне тіло і миле личкоГарячі фото моделі-ангела: розкішне тіло і миле личкоГарячі фото моделі-ангела: розкішне тіло і миле личко

Барбара Палвін обожнює гарячі образи (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Нагадаємо, не так давно Барбара замилувала шанувальників романтичним фото зі своїм бойфрендом.

Також супермодель днями підкорила мережу спокусливими і пікантними домашніми знімками.

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