Горячие сестрички: Белла и Джиджи Хадид в пикантных образах блистают на обложке глянца

Белла и Джиджи Хадид - самые востребованные модели в мире. Сейчас старшая их них, 26-летняя Джиджи, взяла паузу в карьере, посвятив себя материнству. А младшая, 24-летняя Белла, в это время упорно делает лучшие обложки. Несмотря на то, что их пути разошлись, сестры продолжают дружить, часто встречаются и делятся общими фото.

Несколько часов назад девушки сделали ностальгические посты , в которых выразили другу другу свои чувства.

Белла запостила сразу несколько фото, на которых она с сестрой еще совсем дети. Обе малышки одеты стильно и мило: они красуются в ярких купальниках, с одинаковыми бусами и цветастыми косынками на головках. На втором снимке девочки одеты в белые платья и венки. На третьем Белла позирует в кружевном платье.

Все кадры получились эмоциональными и живыми, что невероятно растрогало поклонников знаменитых сестер. Также многие отметили, что по девочкам сразу видно: подрастают будущие супермодели. Трудно поспорить!

Джиджи и Белла в детстве (фото: instagram.com/bellahadid)

Джиджи в свою очередь показала архивную обложку V Magazine, где они снялись вместе с Беллой. Фотосессия была проведена в 2015 году. И сестры на ней примерили соблазнительные и стильные луки: нижнее белье с чулками, а также меховые накидки. Вполне возможно, что молодая мама скучает по съемкам и планирует вернуться.

Джиджи и Белла Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)