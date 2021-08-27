Идеально на осень: Белла Хадид показала точеную фигуру в джинсовом костюме

Белла Хадид является лицом Miss Sixty и часто носит вещи бренда в повседневной жизни. Порой ее луки получаются столь удачными, что их хочется срочно повторить.

В этот раз лук девушки хорош еще и тем, что он отлично впишется в осеннюю действительность.

Белла надела черный гольф, а также джинсовый костюм темно-синего цвета: брюки с широкими расклешенными штанинами и жилет, который подчеркнул осиную талию младшей из сестер Хадид. Дополнили лук ярко-красные полуботинки и меховая шляпка. Из аксессуаров супермодель подобрала крупный кулон в виде крестика из камней. Белле сделали выразительный макияж, и она позировала на фоне кирпичных домов Нью-Йорка и в витринах, словно для глянца. Что ж, профессиональная сноровка помогает Белле делать удачные кадры даже в повседневной жизни.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Напомним, старшая сестра Беллы - Джиджи - недавно стала мамой и теперь менее активна в сети. Теперь она реже снимается и посвящает все свободное время семье. В то время как Белла блистает на светских событиях. К примеру, она буквально покорила Каннский кинофестиваль, показав самые роскошные образы на красной дорожке.