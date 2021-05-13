Горячо! Ирина Шейк засыпала сеть голыми фото из личного архива

Все снимки Ирины Шейк так или иначе демонстрируют ее полуобнаженное тело. Супермодель позирует в белом платье с откровенным вырезом, черной блузе с внушительным декольте, а на некоторых кадрах и вовсе сбросила бюстгальтер, оставив на себе только облегающие белые джинсы.

Есть здесь фото, на котором Ирина показала себя в одних стрингах. Дополняют картину соблазнительные позы и томные взгляды девушки. На этом Шейк не остановилась, залив в сториз еще пару фото в полуобнаженном виде.

Ирина Шейк не удержалась от жарких фото (фото: instagram.com/irinashayk)

Горячий и весьма неожиданный пост Шейк вызвал в сети шквал эмоций. "Горячо", "О боже, ну привет", "Самая горячая", "Девочка, это огонь", "Ты просто в огне", "Краше Ирины нет никого на свете", "Просто ангел", "Восхитительна", "Икона", "Богиня", "Очень вкусно", "Ну красотка", - не унимаются фанаты.