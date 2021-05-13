Гаряче! Ірина Шейк засипала мережу голими фото з особистого архіву

Всі знімки Ірини Шейк так чи інакше демонструють її напівоголене тіло. Супермодель позує в білій сукні з відвертим вирізом, чорній блузі зі значним декольте, а на деяких кадрах і зовсім скинула бюстгальтер, залишивши на собі тільки облягаючі білі джинси.

Є тут фото, на якому Ірина показала себе в одних стрінгах. Доповнюють картину спокусливі пози і млосні погляди дівчини. На цьому Шейк не зупинилася, заливши в сторіз ще пару фото в напівоголеному вигляді.

Ірина Шейк не втрималася від жарких фото (фото: instagram.com/irinashayk)

Гарячий і вельми несподіваний пост Шейк викликав в мережі шквал емоцій. "Гаряче", "О боже, ну привіт", "Найгарячіша", "Дівчинка, це вогонь", "Ти просто у вогні", "Краше Ірини немає нікого на світі", "Просто ангел", "Чудова", "Ікона", "Богиня", "Дуже смачно", "Ну красуня", - не вгамовуються фанати.