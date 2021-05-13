Гаряче! Ірина Шейк засипала мережу голими фото з особистого архіву

Ірина Шейк часто бере участь у відвертих фотосесіях, де демонструє своє тіло у всій красі. Але ось знімками з особистого архіву ділиться вкрай рідко. Тому новий пост моделі став приємним сюрпризом для її фоловерів.
Ірина показала масу гарячих фото, де позує вдома напівоголеною.
Всі знімки Ірини Шейк так чи інакше демонструють її напівоголене тіло. Супермодель позує в білій сукні з відвертим вирізом, чорній блузі зі значним декольте, а на деяких кадрах і зовсім скинула бюстгальтер, залишивши на собі тільки облягаючі білі джинси.
Є тут фото, на якому Ірина показала себе в одних стрінгах. Доповнюють картину спокусливі пози і млосні погляди дівчини. На цьому Шейк не зупинилася, заливши в сторіз ще пару фото в напівоголеному вигляді.
Гарячий і вельми несподіваний пост Шейк викликав в мережі шквал емоцій. "Гаряче", "О боже, ну привіт", "Найгарячіша", "Дівчинка, це вогонь", "Ти просто у вогні", "Краше Ірини немає нікого на світі", "Просто ангел", "Чудова", "Ікона", "Богиня", "Дуже смачно", "Ну красуня", - не вгамовуються фанати.
Кого вирішила таким чином спокусити Ірина, незрозуміло. Можливо, 35-річна модель старається для екс-коханого Бредлі Купера. Не так давно вона подарувала фанам надію на примирення з батьком своєї дочки, запросивши актора на свій показ. Втім, Шейк дуже потайлива людина і про те, що коїться у неї на серці, знає вона одна.
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