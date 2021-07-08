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Горячо: полуобнаженная Барбара Палвин в компании бойфренда вышла в свет

Новина українською →
США, Четверг 08 июля 2021 17:34
Горячо: полуобнаженная Барбара Палвин в компании бойфренда вышла в свет Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: RBC.UA

Барбара Палвин, которая обычно не пропускает Каннский кинофестиваль, пока что остается в стороне от громкого события. Но вот от необычных и соблазнительных образов модель отказываться не собирается.

Девушка в компании парня вышла в свет, показав снимок в сториз своего блога в сети Instagram.

Венгерская супермодель Барбара Палвин и американский актер Дилан Спроус вместе уже три года. Но страсть в их паре не утихает. Девушка обожает признаваться бойфренду в любви и постить совместные фото. А он не раз рассказывал, что не может прожить без Палвин и одного дня. Недавно влюбленные вместе побывали в Тулуме. А теперь вернулись к плотным рабочим графикам. Но время на визиты к друзьям они все же оставили.

Горячо: полуобнаженная Барбара Палвин в компании бойфренда вышла в свет

Барбара Палвин и Дилан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара рассказала с помощью своих Instagram-сториз, что они в компании Дилана направляются на встречу со своей давней подругой - Джорджией Мэй Джаггер.

Оделась пара весьма ярко и провокационно. На Барбаре был черно-белый костюм: блейзер и широкие брюки. Под жакет девушка надела только белый топ, который подчеркнул пресс модели. В руках она держала серую сумочку под крокодиловую кожу. Дилан выбрал экстравагантный образ: белая футболка, черные брюки и серебристая куртка-косуха, а в придачу - толстая цепь. Тем не менее, смотрелась парочка гармонично и мило.

Напомним, Барбара была "ангелом" знаменитого бренда Victoria’s Secret. Недавно компания заменила крылатых посланниц на амбассадоров другого типа.

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