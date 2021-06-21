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В рубашке на голое тело: полуобнаженная Барбара Палвин восхитила фигурой

Новина українською →
США, Понедельник 21 июня 2021 18:26
В рубашке на голое тело: полуобнаженная Барбара Палвин восхитила фигурой Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: RBC.UA

Барбара Палвин редко публикует в своем блоге фото провокационного характера. Сексуальные образы девушки чаще всего - результат фотосессий и съемок для глянца.

А потому новый пост, где модель предстала полуобнаженной, вызвал бурную реакцию среди ее фолловеров.

Барбара надела ярко-красную рубашку прямо на голое тело, а для большего эффекта расстегнула верхние пуговицы. Дополняют образ только черные стринги и золотая цепочка. Модель сидит на полу перед зеркалом, принимая соблазнительные позы.

В рубашке на голое тело: полуобнаженная Барбара Палвин восхитила фигуройВ рубашке на голое тело: полуобнаженная Барбара Палвин восхитила фигуройВ рубашке на голое тело: полуобнаженная Барбара Палвин восхитила фигуройВ рубашке на голое тело: полуобнаженная Барбара Палвин восхитила фигуройБарбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

"Веселимся на бэкстейдже", - написала знаменитая красавица и отметила стилиста по волосам, который работал над ее образом. Для чего была проведена съемка, девушка не сказала. Так что поклонников вскоре ожидает новый сюрприз от супермодели.

Напомним, Барбара была одним из "ангелов" Victoria’s Secret. Но девушка так и не вышла на подиум знаменитого бренда в новом звании - сначала шоу отменили из-за скандала, а после из-за пандемии. Тем не менее, она успела прославиться как одна из самых необычных моделей бренда. Дело в том, что Барабара изначально отличалась от остальных коллег своими параметрами. Тем не менее, именно за пышные формы модель и полюбили поклонники.

Не так давно бренд объявил, что "ангелов" заменят посланницы другого типа - демонстрировать новинки будут известные своими достижениями женщины.

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