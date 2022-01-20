Грани соблазна: эффектная Ким Кардашьян пленит формами в "голом" платье и новыми ароматами

Она опубликовала свежие кадры со съемок рекламной кампании своего нового аромата KKW Fragrance, который выйдет в коллаборации с Джеффом Литэмом – америкаским дзайнером, флористом семейства Кардашьян и многих других знаменитостей и другом самой Ким.

Ким Кардашьян и Джефф Литэм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда сменила несколько соблазнительных образов: она позировала в кэтсьютах, бандо и голых платьях из прозрачной ткани, в точности повторяющих изгибы ее тела.

На Ким - облегающее корсетное платье телесного цвета, выполненное в бельевом стиле. Оно создало на фигуре звезды эффект второй кожи, а высокий разрез лишь усилил впечатление от пикатного наряда.В этой же стилистике выполнено и прозрачное черное платье-макси без бретелей. На фото вместе со звездной подругой и клиенткой появился и сам Джефф.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

В подписи к фотосету Ким анонсировала выход новых ароматов ко Дню Святого Валентина.

"Вы можете ожидать широкий спектр ароматных нот от экзотических, романтических цветов до теплых, засахаренных кондитерских изделий. Я не могу дождаться, когда вы, ребята, попробуете эти новые ароматы!" – написала Кардашьян.