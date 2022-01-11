Ким Кардашьян – королева сексуальных луков: топ-10 откровенных выходов звезды

Можно сколько угодно критиковать вкус и фигуру Ким Кардашьян, но в умении привлечь к себе внимание с ней не сравнится никто. Телезвезда и инста-дива давно освоила модные приемы, которые помогают уравновешивать пропорции фигуры и подчеркивать ее лучшие стороны. И теперь на любой красной дорожке звание самой соблазнительной знаменитости по праву принадлежит ей.

Предлагаем полюбоваться самыми сексуальными образами Ким Кардашьян , которые она демонстрировала на светских событиях.

Ким Кардашьян не так давно официально получила звание "Икона моды" – такой титул достался ей на церемонии People's Choice Awards 2021. Теперь она может смело продолжать эксперименты со стилем, не боясь испортить репутацию очередным эпатажным нарядом.

Впрочем, звезда никогда не вникала в слова хейтеров, следуя своему чутью, которое привело ее к многомиллионной армии фанатов и сотрудничеству с лучшими дизайнерами. Предлагаем вспомнить самые соблазнительные выходы Ким за последнее время.

Ким Кардашьян в соблазнительных образах на красных дорожках и светских событиях (фото: instagram.com/kimkardashian)