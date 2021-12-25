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Грациозная Ребрик в сочном летящем мини вскружила голову кокетством и женственностью

Автор: Ольвия Агаркова

Лилия Ребрик недавно отметила с мужем хогеографом Андреем Диким розовую свадьбу – в честь десятилетия крепкого и счастливого брака пара вновь стала женихом и невестой, снявшись в нежной и романтической фотосессии. Затем, как водится, молодожены отправились в свадебное путешествие в Барселону. И вот, из Испании лилия шлет поклонникам привет и поздравляет их с праздниками.

Ведущая опубликовала яркий студийный фотосет с поздравлениями в Instagram.

Лилия позирует в шелковом легком платье цвета апероль от украинского бренда Кorolyok. Золотые бретельки- цепи, оригинальное оформление лифа в виде топа, пышная юбка и летящие рукава-крылья придали наряду особого кокетства и легкости.

Лилия Ребрик показала яркий образ на праздники (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Изящные бежевые босоножки на тонком длинном каблучке, легкий макияж, объемная укладка и аккуратные едва заметные золотые украшения сделали образ по-настоящему игривым и женственным.

"Це пост для новорічних бажань! Все, що ви тут напишете, обов’язково здійсниться наступного року - ось згадаєте мої слова, перевірите! Бо що робити, щоб бажання здійснилися? Правильно, ВІРИТИ! Говорити з собою, з Богом, з Всесвітом!" – обратилась Лилия к подписчиком и призвала их делится скоровенными мечтами или даже по возможности осуществить желание кого-то другого.

Поклонники с удовольствием принялись выполнять задание Лилии, а заодно не удержались от комплиментов для нее.

  • Lady in yellow
  • Классное плаье
  • А мне очень хочется такое платье как на Вас... Очень Вам к лицу!
  • Красивая и сексуальная
  • Грациозная
  • Красивая, как весна

Напомним, что ранее Лилия Ребрик в ярко-розовом платье покорила шармом.

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Лилия Ребрик