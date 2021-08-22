UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Греческая богиня: Юлия Санина восхитила стройной фигурой в купальнике

Автор: Марина Настевич

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала поклонников новыми семейными кадрами - певице удалось вырваться на отдых на греческий остров Корфу вместе с мужем Валом Бебко и сыном Даниилом.

В своем Instagram артистка показала яркие фото из отпуска, а заодно и похвасталась фигурой в купальнике.

На первом снимке Юлия запечатлена с сыночком - она сидит на скамейке в бежевом комбинезоне, а 5-летний Даня мило прилег маме на колени.

После чего звезда взбудоражила фанатов жарким кадром с яхты, на котором она предстала в раздельном черно-белом купальнике и кепке. Санина эффектно позировала на фоне моря и солнца, демонстрируя упругий пресс и стройные длинные ноги.

"Corfu 2021", - лаконично подписала фото певица.

Юлия Санина восхитила точеными формами в купальнике (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Еще несколько атмосферных снимков она выложила в разделе сторис своего аккаунта.

Юлия Санина показала яркие фото с отдыха в Греции с мужем и сыном (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Фолловеры искупали Юлию в комплиментах и сравнили с греческой богиней, восторгаясь ее формами.

  • Юлечка, какое шикарное тело
  • Вы прекрасны!
  • Это потрясающе, Юля - Вы и виды
  • Фигура бомба
  • Ви неймовірна!
  • Сногсшибательная!
  • Самые лучшие
  • Красотка
  • Греческая богиня
  • Ідеальна
  • Надзвичайно красива
  • Юлія - ви просто ідеал
  • Довгоножка, дуже красива
  • Безумовна красуня і супер-чарівна жінка!!! Ваші фото надихають

Ранее мы писали, что Юлия Санина покорила трогательной фотосессией с мужем и сыном.

Читайте LITE в Google News
The HARDKISSЮлия Санина