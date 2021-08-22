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Грецька богиня: Юлія Саніна захопила стрункою фігурою в купальнику

Автор: Марина Настевич

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна порадувала шанувальників новими сімейними кадрами - співачці вдалося вирватися на відпочинок на грецький острів Корфу разом з чоловіком Валом Бебко і сином Данилом.

У своєму Instagram артистка показала яскраві фото з відпустки, а заодно і похвалилася фігурою в купальнику.

На першому знімку Юлія зображена з синочком - вона сидить на лавці в бежевому комбінезоні, а 5-річний Даня мило приліг мамі на коліна.

Після чого зірка розбурхала фанатів жарким кадром з яхти, на якому вона постала в роздільному чорно-білому купальнику і кепці. Саніна ефектно позувала на тлі моря і сонця, демонструючи пружний прес і стрункі довгі ноги.

"Corfu 2021", - лаконічно підписала фото співачка.

Юлія Саніна захопила точеними формами в купальнику (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Ще кілька атмосферних знімків вона виклала в розділі сторіс свого аккаунта.

Юлія Саніна показала яскраві фото з відпочинку в Греції з чоловіком і сином (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Фолловери викупали Юлію в компліментах і порівняли з грецькою богинею, захоплюючись її формами.

  • Юлечка, яке шикарне тіло
  • Ви прекрасні!
  • Це приголомшливо, Юля - ви і види
  • Фігура бомба
  • Ви неймовірна!
  • Карколомна!
  • Найкращі
  • Красуня
  • Грецька богиня
  • Ідеальна
  • Надзвичайно красива
  • Юлія - ви просто ідеал
  • Довгоножка, дуже красива
  • Безумовна красуня і супер-чарівна жінка!!! Ваші фото надихають

Раніше ми писали, що Юлія Саніна підкорила зворушливою фотосесією з чоловіком і сином.

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The HARDKISSЮлия Санина