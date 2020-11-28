Грипп или COVID-19? Илона Гвоздева встревожила сеть новостями о здоровье

Хореограф пожаловалась на самочувствие

Илона Гвоздева 11 октября родила сыночка Доминика и во второй раз познала радось материнства. Теперь она регулярно умиляет сеть снимками малыша и делится хрониками жизни молодой мамы и держит поклонников в курсе событий из своей жизни. Так, в новом Instagram –посте хореограф встревожила поклонников новостями.

Илона опубликовала фото с маленьким сыночком Домиником на руках и сообщила не слишком ободряющие новости.

"Мама заболела, сынок на ГВ. Вопрос: "Чем лечить маму, чтоб было не вредно для сыночка?" - поинтересовалась у поклонников хореограф.

Илона обеспокоила поклонников новостями о самочувствии (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Кто-то из юзеров предложил попросить мужа Илоны помочь ей в непростой период, на что та ответила: "Папы как раз и нет".

Поклонники Гвоздевой начали давать ей советы и перечислять лекарства, атакже желать скорейшего выздоровления.

Также Илона сообщила, какая у нее температура. На градуснике можно рассмотреть отметку 37.2. "Приплыли", – написала молодая мама.

Илона сообщила, что у нее поднялась температура (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Недомогание хореограф почувствовала еще в пятницу днем, 27 ноября. Она описала симптоматику.

"Я чувствую слабость, я слегка простыла. Немного болят глаза и голова, будто хадрит. Пока еще непонятно: то ли это грипп, то ли все-таки COVID-19. Не хотелось бы. Сейчас будем думать, как быстро вылечиться, так как я еще на грудном вскармливании и медицинские препараты лучше не принимать. Будем вспоминать народные средства", - поделилась новостями Илона.

Илона переживает из-за своего плохого самочувствия (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Молодая мама сообщила, что пьет облепиховый чай с имбирем, медом и лимоном, теплое молоко с имбирем медом и содой, гуляет на свежем воздухе. "С малышкой все хорошо. Доченьку папа забрал подальше от мамы и сам уехал подальше от мамы. Так что я временно на изоляции", - рассказала она.

Утром в субботу, 28 ноября, Илона призналась, что пережила Варфоломеевскую ночь, ведь малыш не спал, как и его мама. "По моему состоянию здоровья могу сказать, что симптомы на COVID-19 есть все, кроме запахов – запахи я ощущаю. Температура была вечером 38. Тело ломило все жутко. Боремся!" - сообщила хореограф.

Напомним, что ранее Илона Гвоздева предложила комплекс упражнений для стройной фигуры.