Грозит тюрьмой: певица Шакира попала в скандал из-за неуплаты налогов на 14,5 млн евро

Расследование по делу Шакиры продолжается уже три года. И на днях судья принял решение, что у следствия достаточно аргументов, чтобы артистка предстала перед судом. Впрочем, если Шакира пойдет навстречу и согласится на сделку, этого можно избежать. Но пока неясно, пойдет ли на это знаменитость.

Шакира попала в скандал (фото: instagram.com/shakira)

Шакиру обвиняют в целых шести налоговых преступлениях, общая сумма которых составила 14,5 миллионов евро. Прокуратура уверяет, что певица не платила налоги в 2012, 2013 и 2014 годах. Сама звезда объясняет это тем, что все это время жила на Багамских островах, а Испанию посещала в самых крайних случаях. Однако налоговые инспекторы составили свой отчет: по их данным, за этот период Шакира жила в Испании более 183 дней в год. Что обязует ее выплачивать налоги стране.

Напомним, 44-летняя Шакира уже давно состоит в отношениях с 34-летним испанским футболистом Жераром Пике, от которого воспитывает двоих сыновей: Милана и Сашу. Так что она много времени проводит в Барселоне.

К слову, сама Шакира не дает комментариев на эту тему. В своем блоге она продолжает делиться новыми треками и выглядит вполне спокойной и беспечной.