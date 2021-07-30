Загрожує в'язницею: співачка Шакіра потрапила в скандал через несплату податків на 14,5 млн євро

Розслідування у справі Шакіри триває вже три роки. І днями суддя прийняв рішення, що у слідства достатньо аргументів, щоб артистка постала перед судом. Втім, якщо Шакіра піде назустріч і погодиться на угоду, цього можна уникнути. Але поки неясно, чи піде на це знаменитість.

Шакіра потрапила в скандал (фото: instagram.com/shakira)

Шакіру звинувачують у цілих шести податкових злочинах, загальна сума яких склала 14,5 мільйонів євро. Прокуратура запевняє, що співачка не платила податки в 2012, 2013 і 2014 роках. Сама зірка пояснює це тим, що весь цей час жила на Багамських островах, а Іспанію відвідувала в крайніх випадках. Однак податкові інспектори склали свій звіт: за їхніми даними, за цей період Шакіра жила в Іспанії більше 183 днів на рік. Що зобов'язує її виплачувати податки країні.

Нагадаємо, 44-річна Шакіра вже давно перебуває у відносинах з 34-річним іспанським футболістом Жераром Піке, від якого виховує двох синів: Мілана і Сашу. Так що вона багато часу проводить в Барселоні.

До слова, сама Шакіра не дає коментарів на цю тему. У своєму блозі вона продовжує ділитися новими треками і виглядає цілком спокійною і безтурботною.