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Грустная Астафьева ошарашила признанием о личной жизни: "отопительный сезон внутри окончен"

Автор: Ольвия Агаркова

Даша Астафьева привыкла быть честной и открытой со своими подписчиками в соцсетях. Они взглядывают на страничку одной из самых сексапильных звезд украинского шоу-биза не только за порцией эстетического наслаждения ее эротическими фото, но и почерпнуть вдохновение, поражаясь мудрости и зрелости взглядов звезды.

Так, новая серия меланхоличных кадров с участием красавицы и интригующая подпись к ним в Instagram не оставила многочисленную армию поклонников артистки равнодушными.

Девушка опубликовала серию атмосферных завораживающих кадров, передающих весь спектр глубинных эмоций. Задумчивый, меланхоличный и печальный взгляд будто внутрь себя, портретные кадры крупным планом получились очень живыми и честным.

В подписи Даша намекнула на расставание и перемены в жизни. Она привела слова из песни группы Cream Soda - Никаких больше вечеринок.

"Отопительный сезон внутри закончен. Об этом свидетельствуют факты из разряда "никаких больше вечеринок" и "я рисую старые картины", - оставила загадочную подпись , отображающее ее внутреннее состояние, Даша.

Даша поделилась атмосферными меланхоличными фото (фото: instagram.com/da_astafieva)

Подписчики решили приободрить девушку и засыпали ее комплиментами, а также заверили в ее исключительности и неотразимости.

  • А знаете, я в тысячный раз скажу, что Вы очень красивая и кайфону. Всему свое время - иногда приходит время новых вершин для наслаждения себя и своих близких, а мир и люди по-любому лучше станут от Вашего внутреннего сияния
  • Королева
  • Красотка
  • Прекрасно
  • Глаз не оторвать
  • Красиво неимоверно
  • Очень красиво
  • Очень глубоко ...Третья - шедевр
  • О, Даша. Ошеломительна!
  • Ну как можно быть такой шикарной?

Ранее Даша Астафьева рассказала о мужских комплексах, которые мешают представителям сильного пола решиться на первый шаг.

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Даша Астафьева