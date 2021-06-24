Грустная Астафьева ошарашила признанием о личной жизни: "отопительный сезон внутри окончен"

Девушка опубликовала серию атмосферных завораживающих кадров, передающих весь спектр глубинных эмоций. Задумчивый, меланхоличный и печальный взгляд будто внутрь себя, портретные кадры крупным планом получились очень живыми и честным.

В подписи Даша намекнула на расставание и перемены в жизни. Она привела слова из песни группы Cream Soda - Никаких больше вечеринок.

"Отопительный сезон внутри закончен. Об этом свидетельствуют факты из разряда "никаких больше вечеринок" и "я рисую старые картины", - оставила загадочную подпись , отображающее ее внутреннее состояние, Даша.

Даша поделилась атмосферными меланхоличными фото (фото: instagram.com/da_astafieva)

Подписчики решили приободрить девушку и засыпали ее комплиментами, а также заверили в ее исключительности и неотразимости.