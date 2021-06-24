Сумна Астаф'єва ошелешила зізнанням про особисте життя: "опалювальний сезон всередині закінчено"

Дівчина опублікувала серію атмосферних зачаровуючих кадрів, що передають весь спектр глибинних емоцій. Задумливий, меланхолійний і сумний погляд ніби всередину себе, портретні кадри крупним планом вийшли дуже живими і чесним.

У підписі Даша натякнула на розставання і зміни в житті. Вона навела слова з пісні гурту Cream Soda.

"Опалювальний сезон всередині закінчено. Про це свідчать факти з розряду "ніяких більше вечірок" і "я малюю старі картини", - залишила загадковий підпис , що відображає її внутрішній стан, Даша.

Даша поділилася атмосферними меланхолійними фото (фото: instagram.com/da_astafieva)

Підписники вирішили підбадьорити дівчину і засипали її компліментами, а також запевнили в її неперевершеності і чарівності.