Грязные танцы и ода страсти: Макс Барских в новом клипе раскрыл свой внутренний крик (видео)

Как отметил сам артист, песня "Tequila Sunrise" стала для него особенной.

"Она - про магнетизм между людьми. О боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге", - говорит Макс Барских.

Макс Барских на съемках клипа "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин)

Рецептом этого нового хита певца, который демонстрирует его кардинально другое звучание, стали пьянящие гитарные рифы, откровенная лирика и страстное contemporary.

Макс Барских представил клип на новую песню "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин)

Режиссером видеоработы Макса Барских стал знаменитый клипмейкер Алан Бадоев.

"Чтобы рассказать эту историю, мы совместили кино и театральное повествование. Это позволило максимально оголить чувства, которыми Макс делится в песне", - так он комментирует клип.

Макс Барских на съемках клипа "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин)

В "Tequila Sunrise" на первый план выходит хореография, причем стала она уникальной по настроению и ощущению практически для каждой пары танцоров, и для каждой характерен свой собственный сюжет.

Видео: Макс Барских презентовал клип на песню "Tequila Sunrise"

Воплотить такую задумку в жизнь и реализовать задумку режиссера помогла хореограф Анастасия Харченко.

"Мне хотелось, чтобы зритель стал свидетелем особого пластического мира, диктуемого музыкой, при этом объединенного одним пространством и временем. Куда бы он не обратил свой взгляд, разворачивается отдельная мизансцена страстей. А главный герой оказывается в этой вселенной и начинает пульсировать вместе с ней", - рассказала она.

Хореограф Анастасия Харченко на съемках клипа Макса Барских "Tequila Sunrise" (фото: пресс-служба певца)

Хореограф-постановщик добавила, что у работы есть и другая часть - так называемая "ода одиночеству".

Специалист также высоко оценила хореографические таланты артиста.

Макс Барских в клипе "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин)

"У Макса своя потрясающая пластическая органика. И здесь нам хотелось найти правильную форму, которая бы очень точно проявляла его внутренний крик", - подытожила Анастасия.

Песня "Tequila Sunrise" Макса Барских впервые прозвучала со сцены на его концерте 26 ноября в Сиэтле, где артист выступает в рамках американского тура.

Макс Барских презентовал клип на свой новый хит "Tequila Sunrise" (фото: Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин)