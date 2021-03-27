Густая шевелюра и монобровь: Влад Яма показал, как выглядел 22 года назад

Отметим, что 22 года назад танцовщик мог похвастаться густой шевелюрой на голове, а также забавной монобровью.

Влад Яма показал себя в юности с волосами и густыми бровями (фото: instagram.com/vladyama_official)

Яма поделился воспоминаниями о том времени и сравнил с тем, чего он достиг сейчас.

"Между этими фото 22 года. Парень слева заканчивает школу. Он занимается бальными танцами уже 9 лет, является многократным чемпионом Запорожья и финалистом Чемпионата Украины. Он регулярно пропускает школу из-за соревнований, но выступает на всех школьных праздниках. Пользуется неоспоримым уважением среди одноклассников, но категорически не может признаться в симпатии одной однокласснице. Он хочет стать чемпионом мира и учителем танцев.



Парень справа работает на телевидении. Он не стал чемпионом мира, но по улицам ходить спокойно не получается. Гордится сыном, дорожит родителями. Достаточно смел, чтобы призаться в любых симпатиях, но абсолютно счастливо женат, а значит уже давно во всём признался", - рассказал хореограф.

При этом он всем доволен и вернуться обратно во времени не хотел бы.



"Хотел бы этот парень прокатиться на машине времени на 22 года назад? Только если бы можно было забрать с собой сегодняшний опыт, осознанность и прищуренный взгляд... Это невозможно? Тогда оставим всё как есть. Живём и улыбаемся", - признался Влад.

Пораженные фолловеры звезды принялись делиться своими впечатлениями от увиденного в комментариях.