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Густая шевелюра и монобровь: Влад Яма показал, как выглядел 22 года назад

Автор: Lite

Украинский хореограф и судья "Танцев со звездами" Влад Яма поразил поклонников архивным кадром, на котором он запечатлен 22 года назад. При этом он рассказал немного о том периоде своей жизни и ответил на вопрос, хотел бы вернуться назад.

В своем Instagram Влад выложил фотоколлаж, где слева он в юности, а справа - в настоящее время.

Отметим, что 22 года назад танцовщик мог похвастаться густой шевелюрой на голове, а также забавной монобровью.

Влад Яма показал себя в юности с волосами и густыми бровями (фото: instagram.com/vladyama_official)

Яма поделился воспоминаниями о том времени и сравнил с тем, чего он достиг сейчас.

"Между этими фото 22 года. Парень слева заканчивает школу. Он занимается бальными танцами уже 9 лет, является многократным чемпионом Запорожья и финалистом Чемпионата Украины. Он регулярно пропускает школу из-за соревнований, но выступает на всех школьных праздниках. Пользуется неоспоримым уважением среди одноклассников, но категорически не может признаться в симпатии одной однокласснице. Он хочет стать чемпионом мира и учителем танцев.

Парень справа работает на телевидении. Он не стал чемпионом мира, но по улицам ходить спокойно не получается. Гордится сыном, дорожит родителями. Достаточно смел, чтобы призаться в любых симпатиях, но абсолютно счастливо женат, а значит уже давно во всём признался", - рассказал хореограф.

При этом он всем доволен и вернуться обратно во времени не хотел бы.

"Хотел бы этот парень прокатиться на машине времени на 22 года назад? Только если бы можно было забрать с собой сегодняшний опыт, осознанность и прищуренный взгляд... Это невозможно? Тогда оставим всё как есть. Живём и улыбаемся", - признался Влад.

Пораженные фолловеры звезды принялись делиться своими впечатлениями от увиденного в комментариях.

  • Бровист хороший вам попался!
  • Между этими фото 22 года, но между бровями расстояния нет
  • Чим старший, тим гарніший
  • Как же вдохновляюще
  • Я вижу только брови
  • Да время идет, но ты всеравно хорош
  • Философия жизни, повзрослел
  • Огонь! Вы лучший
  • Брови огонь. Бро, чем старше тем брутальнее. Лысина это твоё и это ты вовремя подхватил
  • Возраст к лицу
  • Владе, ти красивий завжди! У тебе дуже добрі очі!
  • Влад Вы интересный парнишка в юности, как и сейчас очень интересный и приятный мужчина. Фото просто огонь
  • І ці два хлопця мега круті, як зараз, так і 22 роки тому
  • Когда года идут на пользу

Ранее Влад Яма сделал откровенное признание и рассказал о случае, за который ему стыдно.

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Новости Украины Влад Яма
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