Густа шевелюра і моноброва: Влад Яма показав, як виглядав 22 роки тому

Зазначимо, що 22 роки тому танцівник міг похвалитися густою шевелюрою на голові, а також кумедною монобровою.

Влад Яма показав себе в юності з волоссям і густими бровами (фото: instagram.com/vladyama_official)

Яма поділився спогадами про той час і порівняв з тим, чого він досяг зараз.

"Між цими фото 22 роки. Хлопець зліва закінчує школу. Він займається бальними танцями вже 9 років, є багаторазовим чемпіоном Запоріжжя та фіналістом Чемпіонату України. Він регулярно пропускає школу через змагання, але виступає на всіх шкільних святах. Користується незаперечною повагою серед однокласників, але категорично не може освідчитись в симпатії одній однокласниці. Він хоче стати чемпіоном світу і вчителем танців.



Хлопець праворуч працює на телебаченні. Він не став чемпіоном світу, але по вулицях ходити спокійно не виходить. Пишається сином, дорожить батьками. Досить сміливий, щоб зізнатисяв будь-яких симпатіях, але абсолютно щасливо одружений, а значить вже давно в усьому зізнався", - розповів хореограф.

При цьому він усім задоволений і повернутися назад у часі не хотів би.



"Хотів би цей хлопець покататися на машині часу на 22 роки тому? Тільки якщо б можна було забрати з собою сьогоднішній досвід, усвідомленість і примружений погляд... Це неможливо? Тоді залишимо все як є. Живемо і посміхаємося", - зізнався Влад.

Уражені фолловери зірки почали ділитися своїми враженнями від побаченого в коментарях.