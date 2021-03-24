Гвен Стефани похвасталась обручальным кольцом за полмиллиона долларов и намекнула на беременность

Популярная певица Гвен Стефани и кантри-музыкант Блэйк Шелтон стали встречаться в ноябре 2015 года, пара познакомилась на съемках шоу The Voice, где оба выступили в качестве тренеров. О своей помолвке они объявили только спустя 5 лет отношений. Но, похоже, влюбленные уже вовсю планируют свадьбу. На днях Гвен выложила в сеть свой новый макинюр с рисунками, а также обручальное кольцо, стоимость которого тут же принялась обсуждать мировая общественность.

Гвен показала обручальное кольцо (фото: instagram.com/gwenstefani)

Профессионалы и СМИ рассмотрели в деталях украшение на пальце Гвен Стефани. И пришли к выводу, что, кроме бриллианта с изумрудной огранкой весом 8 карат, кольцо из белого золота включает два небольших драгоценных камня по бокам. По стоимости такое изделие может оценивается в около полумиллиона долларов.

Гвен Стефани и Блэйк Шелтон (фото: instagram.com/gwenstefani)

Кроме этого, внимательные подписчики рассмотрели в посте Стефани и кое-что другое. Так, она акцентировала внимание на рисунке в виде херувима, сидящего на сердце. Рядом написано имя ее будущего мужа. "Ты беременна?", - тут же принялись писать фолловеры.

Напомним, от предыдущего брака с музыкантом Гэвином Россдейлом у певицы есть три сына. У Блэйка, который ранее также был женат, своих детей нет.