Гвоздева обвинила MELOVIN'а в халатности на "Танцах со звездами": он не стеснялся в выражениях в ответ

По словам Илоны, первых четыре дня пара бездельничала: "шарилась по залу, хавали, веселилась с песиком, снимали кривляния". Якобы вместо репетиции Лиза отправилась к парикмахеру на покраску волос, а MELOVIN позволял себе появляться в зале в нетрезвом виде.

"В понедельник и вторник отдыхала моя невероятная звездная пара. В среду он был немного выпившим, пил прямо в зале. Ему было плохо, поэтому он ушел с тренировки, а та все никак не могла настроиться на работу", – написала Гвоздева.

Певец привел скрин удаленного поста Илоны Гвоздевой ( instagram.com/melovin_official)

Хореограф отметила, что пасодобль они до конца отрепетировали лишь в пятницу, а единственная полноценная репетиция состоялась на следующий день. Прогон в воскресенье пришлось отменить, потому что Лиза якобы занималась маникюром.

MELOVIN не стал молчать и ответил на резкие обвинения хореографа.

"Меня знатно за**ало это двуличие. Я пытался сгладить все углы. Но, видимо, зря. Вы показали свое настоящее лицо, пробив дно любой человечности. Мне противно и безобразно, что я обнимал вас, целовал на прощание и старался всех ободрить ради одного крутого номера", – эмоционально отреагировал певец.

MELOVIN резко ответил Илоне Гвоздевой ( instagram.com/melovin_official)

Также в коротком ролике он обвинил Гвоздеву во лжи. "Правду не удаляют, удаляют ложь", - высказал свое мнение артист.

Певец записал короткий комментарий о скандальной ситуации ( instagram.com/melovin_official)