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Гвоздева обвинила MELOVIN'а в халатности на "Танцах со звездами": он не стеснялся в выражениях в ответ

Автор: Styler

В восьмом эфире проекта "Танцы со звездами 2021", который состоялся 24 октября на паркет вышло самое скандальное трио сезона – MELOVIN и его партнерша Елизавета Русина вместе с хореографом и победительницей шоу Илоной Гвоздевой, которая неоднократно критиковала номера пары, что и провоцировало конфликты. Страстный пасодобль не помог примирить артистов.

Масло в огонь подлили откровения Илоны о совместных репетициях. Хореограф быстро удалила скандальный пост, но MELOVIN успел сделать скриншот и эмоционально отреагировал на слова Гвоздевой в Instagram Stories.

По словам Илоны, первых четыре дня пара бездельничала: "шарилась по залу, хавали, веселилась с песиком, снимали кривляния". Якобы вместо репетиции Лиза отправилась к парикмахеру на покраску волос, а MELOVIN позволял себе появляться в зале в нетрезвом виде.

"В понедельник и вторник отдыхала моя невероятная звездная пара. В среду он был немного выпившим, пил прямо в зале. Ему было плохо, поэтому он ушел с тренировки, а та все никак не могла настроиться на работу", – написала Гвоздева.

Певец привел скрин удаленного поста Илоны Гвоздевой ( instagram.com/melovin_official)

Хореограф отметила, что пасодобль они до конца отрепетировали лишь в пятницу, а единственная полноценная репетиция состоялась на следующий день. Прогон в воскресенье пришлось отменить, потому что Лиза якобы занималась маникюром.

MELOVIN не стал молчать и ответил на резкие обвинения хореографа.

"Меня знатно за**ало это двуличие. Я пытался сгладить все углы. Но, видимо, зря. Вы показали свое настоящее лицо, пробив дно любой человечности. Мне противно и безобразно, что я обнимал вас, целовал на прощание и старался всех ободрить ради одного крутого номера", – эмоционально отреагировал певец.

MELOVIN резко ответил Илоне Гвоздевой ( instagram.com/melovin_official)

Также в коротком ролике он обвинил Гвоздеву во лжи. "Правду не удаляют, удаляют ложь", - высказал свое мнение артист.

Певец записал короткий комментарий о скандальной ситуации ( instagram.com/melovin_official)

Стоит отметить, что резкую реакцию Илоны Гвоздевой вызвали закулисные откровения MELOVIN'а, который рассказал о сложностях совместной работы.

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Танці з зіркамиТанцы со звездамиИлона ГвоздеваMELOVIN