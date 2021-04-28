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В халате и с маской на лице: Леся Никитюк позабавила домашним кадром

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 11:32
В халате и с маской на лице: Леся Никитюк позабавила домашним кадром Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала многочисленных поклонников новым домашним фото. Теледива показала свое расслабленное утро.

Забавным кадром звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На фото Леди Ле предстала в розовом халатике, игриво приспущенным с одного плеча. Ее волосы мокрые после душа, а на лице - белая маска, вероятно из глины. Ведущая явно решила побаловать себя утренними бьюти-процедурами.

И не только - так как Леся также наслаждается вкусной пастой, которую аппетитно ест на камеру, сидя на диване. О диете Никитюк явно не переживает.

"Вторник?!? Не слышала", - подписала оригинальный кадр артистка.

В халате и с маской на лице: Леся Никитюк позабавила домашним кадром

Леся Никитюк показала свое расслабленное утро дома (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры оценили милый домашний вид знаменитости, а также размер порции в ее тарелке.

  • Ооо, то мівінка?
  • Супер Леся
  • Mood booster Леся
  • Шикарна
  • Бомба
  • Красава
  • Приятного аппетита, красотка
  • Настроение - Леся Никитюк
  • Не маловато будет?
  • Ти прекрасна україночка, супер
  • Да чтобы такой вторник был каждый день
  • Там даже на двоих хватит!

Напомним, ранее Леся Никитюк примерила стильные весенние образы и попросила поклонников выбрать самый крутой.

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