В халате и с маской на лице: Леся Никитюк позабавила домашним кадром
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала многочисленных поклонников новым домашним фото. Теледива показала свое расслабленное утро.
Забавным кадром звезда поделилась на своей странице в Instagram.
На фото Леди Ле предстала в розовом халатике, игриво приспущенным с одного плеча. Ее волосы мокрые после душа, а на лице - белая маска, вероятно из глины. Ведущая явно решила побаловать себя утренними бьюти-процедурами.
И не только - так как Леся также наслаждается вкусной пастой, которую аппетитно ест на камеру, сидя на диване. О диете Никитюк явно не переживает.
"Вторник?!? Не слышала", - подписала оригинальный кадр артистка.
Леся Никитюк показала свое расслабленное утро дома (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры оценили милый домашний вид знаменитости, а также размер порции в ее тарелке.
- Ооо, то мівінка?
- Супер Леся
- Mood booster Леся
- Шикарна
- Бомба
- Красава
- Приятного аппетита, красотка
- Настроение - Леся Никитюк
- Не маловато будет?
- Ти прекрасна україночка, супер
- Да чтобы такой вторник был каждый день
- Там даже на двоих хватит!
Напомним, ранее Леся Никитюк примерила стильные весенние образы и попросила поклонников выбрать самый крутой.