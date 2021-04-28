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У халаті і з маскою на обличчі: Леся Нікітюк потішила домашнім кадром

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 11:32
У халаті і з маскою на обличчі: Леся Нікітюк потішила домашнім кадром Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала численних шанувальників новим домашнім фото. Теледіва показала свій розслаблений ранок.

Кумедним кадром зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото леді Ле постала в рожевому халатику, грайливо приспущеним з одного плеча. Її волосся мокре після душу, а на обличчі - біла маска, ймовірно з глини. Ведуча явно вирішила побалувати себе ранковими б'юті-процедурами.

І не тільки - так як Леся також насолоджується смачною пастою, яку апетитно їсть на камеру, сидячи на дивані. Про дієту Нікітюк явно не переживає.

"Вівторок?!? Не чула", - підписала оригінальний кадр артистка.

У халаті і з маскою на обличчі: Леся Нікітюк потішила домашнім кадром

Леся Нікітюк показала свій розслаблений ранок вдома (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери оцінили милий домашній вигляд знаменитості, а також розмір порції в її тарілці.

  • Ооо, то мівінка?
  • Супер Леся
  • Mood booster Леся
  • Шикарна
  • Бомба
  • Красава
  • Приємного апетиту, красуня
  • Настрій - Леся Нікітюк
  • Не замало буде?
  • Ти прекрасна україночка, супер
  • Та щоб такий вівторок був кожен день
  • Там навіть на двох вистачить!

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк приміряла стильні весняні образи і попросила шанувальників вибрати найкрутіший.

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