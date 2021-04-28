У халаті і з маскою на обличчі: Леся Нікітюк потішила домашнім кадром
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала численних шанувальників новим домашнім фото. Теледіва показала свій розслаблений ранок.
Кумедним кадром зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото леді Ле постала в рожевому халатику, грайливо приспущеним з одного плеча. Її волосся мокре після душу, а на обличчі - біла маска, ймовірно з глини. Ведуча явно вирішила побалувати себе ранковими б'юті-процедурами.
І не тільки - так як Леся також насолоджується смачною пастою, яку апетитно їсть на камеру, сидячи на дивані. Про дієту Нікітюк явно не переживає.
"Вівторок?!? Не чула", - підписала оригінальний кадр артистка.
Леся Нікітюк показала свій розслаблений ранок вдома (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловери оцінили милий домашній вигляд знаменитості, а також розмір порції в її тарілці.
- Ооо, то мівінка?
- Супер Леся
- Mood booster Леся
- Шикарна
- Бомба
- Красава
- Приємного апетиту, красуня
- Настрій - Леся Нікітюк
- Не замало буде?
- Ти прекрасна україночка, супер
- Та щоб такий вівторок був кожен день
- Там навіть на двох вистачить!
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк приміряла стильні весняні образи і попросила шанувальників вибрати найкрутіший.