У халаті і з маскою на обличчі: Леся Нікітюк потішила домашнім кадром

На фото леді Ле постала в рожевому халатику, грайливо приспущеним з одного плеча. Її волосся мокре після душу, а на обличчі - біла маска, ймовірно з глини. Ведуча явно вирішила побалувати себе ранковими б'юті-процедурами.

І не тільки - так як Леся також насолоджується смачною пастою, яку апетитно їсть на камеру, сидячи на дивані. Про дієту Нікітюк явно не переживає.

"Вівторок?!? Не чула", - підписала оригінальний кадр артистка.

Леся Нікітюк показала свій розслаблений ранок вдома (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери оцінили милий домашній вигляд знаменитості, а також розмір порції в її тарілці.