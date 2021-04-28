В халате и с маской на лице: Леся Никитюк позабавила домашним кадром

На фото Леди Ле предстала в розовом халатике, игриво приспущенным с одного плеча. Ее волосы мокрые после душа, а на лице - белая маска, вероятно из глины. Ведущая явно решила побаловать себя утренними бьюти-процедурами.

И не только - так как Леся также наслаждается вкусной пастой, которую аппетитно ест на камеру, сидя на диване. О диете Никитюк явно не переживает.

"Вторник?!? Не слышала", - подписала оригинальный кадр артистка.

Леся Никитюк показала свое расслабленное утро дома (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры оценили милый домашний вид знаменитости, а также размер порции в ее тарелке.