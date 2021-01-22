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Хищный принт и откровенный вырез: Кайли Дженнер блеснула соблазнительной фигурой в дерзком платье

Новина українською → США, Пятница 22 января 2021 18:32
Хищный принт и откровенный вырез: Кайли Дженнер блеснула соблазнительной фигурой в дерзком платье Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер примерила новый соблазнительный образ, который сделал ее формы еще более выдающимися. Платье с анималистическим принтом, к тому же украшенное откровенным вырезом на груди, девушка дополнила массивными золотыми браслетами и серьгами. Волосы она заплела в тугую укладку, макияж выполнила в своих любимых коричнево-бежевых оттенках. Получилось стильно и невероятно соблазнительно!

Хищный принт и откровенный вырез: Кайли Дженнер блеснула соблазнительной фигурой в дерзком платье

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли также добавила несколько новых фото в купальнике. Крошечное черное бикини с крупными бусинами-жемчужинами едва прикрывало ее соблазнительное тело. Бизнесвумен и молодая мама сделала несколько откровенных фото в бассейне, которые просто взорвали сеть.

Хищный принт и откровенный вырез: Кайли Дженнер блеснула соблазнительной фигурой в дерзком платьеХищный принт и откровенный вырез: Кайли Дженнер блеснула соблазнительной фигурой в дерзком платье

Кайли Дженнер на отдыхе (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Ты лучшая", "Вау, Кайли", "Ты просто сделала этот день!", - пишут фанаты, которые обожают снимки Дженнер в полуголом виде. Сейчас, когда она находится в отпуске, их стало еще больше, чем обычно.

Ранее Кайли демонстрировала стильный образ для холодных деньков, который можно брать на вооружение при составлении луков на холода.

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