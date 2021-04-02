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Хочется кричать: Алина Гросу откровенно рассказала о пластике

Автор: Lite

Украинская певица Алина Гросу призналась, что очень устала от вечных подозрений и обвинений в том, что она делала пластические операции. Артистка постаралась поставить точку в этом вопросе и заявила, что никогда не меняла свою внешность хирургическим путем.

Об этом исполнительница рассказала в интервью "КП в Украине".

Алина отметила, что ей обидно часто слышать подобные вопросы и она даже готова пройти детектор лжи, чтобы ее раз и навсегда оставили в покое. По словам певицы, у нее все натуральное и досталось ей от природы.

"Достало настолько, что хотелось бы даже на детекторе лжи уже ответить. Нож моего лица, груди, фигуры никогда не касался. Мне обидно и хочется кричать, что я этого не делала. Вообще пластику не особо понимаю. Я родилась с маленьким носом, все это видели, мне в детстве постоянно об этом говорили. Видимо, когда я какой-то период времени отсутствовала, все об этом забыли. Нос у меня всегда был мелкий", - заверила Гросу.

Другие части тела она тоже никак не меняла.

"Что касается груди, в мои 13 лет она была больше, и меня это немного расстраивает. У меня щечки были, они и сейчас есть, но немного сдулись, хотя никаких зубов или комков Биша я себе не удаляла. Я тот еще паникер! Да и к врачам побаиваюсь ходить, это для меня какой-то ад. Но если судить по комментариям, уже все себе вырезала", - рассказала артистка.

Также Алина предположила, что, возможно на ее внешнем виде отражается обработка ее фотографий:

"Но это не моя заслуга, за этим следит команда людей, видимо, они хотели сделать меня более идеальной для аудитории. Но я не такая. Бывают моменты, когда худею, и у меня больше выделяются скулы. А если на фотосессии нахожусь под правильным углом, лицо вообще овальное, не кругленькое. Скульптурирование много решает – оно помогает выделить скулы, сделать тоньше нос", – объяснила Гросу.

Алина Гросу гордится своей натуральной красотой и не планирует делать пластику (фото: instagram.com/alina_grosu)

Ранее Алина Гросу назвала одну из причин быстрого развода с мужем Александром Комковым.

Позже Гросу начала встречаться с российским актером Романом Полянским. Пара также обменялась одинаковыми кольцами. По словам певицы, эти кольца стали оригинальным подарком Полянскому на день рождения.

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Новости Украины певецАлина Гросу
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