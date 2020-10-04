Хочется быть настоящей: Светлана Лобода поразила редким фото без макияжа

Певица показала, как выглядит без косметики на лице
Светлана Лобода никогда не выходит на сцену и не появляется на публичных мероприятиях без эффектного наряда и яркого макияжа. Однако в повседневной жизни 37-летняя певица все же дает коже отдохнуть - впрочем, фото в "натуральном виде" она практически не показывает.
Но на днях звезда решила сделать исключение и поделилась в Instagram честным снимком без фильтров и макияжа.
Светлана сделала селфи в салоне частного самолета. Артистка позирует в черной рубашке, с еще влажными после душа волосами и без грамма декоративной косметики на лице. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь иллюминатор, красиво играют на ее коже.
Светлана Лобода показала, как выглядит ее лицо без косметики (фото: instagram.com/lobodaofficial)
В подписи Лобода загадочно обратилась к своему таинственному возлюбленному.
"Хочется быть настоящей с тобой…" — поэтично подписала фото знаменитость.
Поклонники пришли в восторг от такого натурального снимка Светланы и принялись осыпать ее комплиментами.
Ранее Светлана Лобода изменилась до неузнаваемости и устроила вояж по Киеву.
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